Щитов: «Козлов — умный человек, тренер нового формата. «Салават Юлаев» принял верное решение, оставив его»

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов высказался о том, что уфимский клуб продлил контракты с главным тренером Виктором Козловым и его штабом.

«Это сто процентов верное решение. После окончания плей-офф для «Салавата Юлаева» я говорил, что главного тренера нужно оставлять. Изначально при назначении в руководстве должны были понимать то, что у Виктора Козлова нет большого опыта и будут какие-то недочеты. В регулярном чемпионате команда заняла второе место и набрала 86 очков, но вылетела в первом раунде плей-офф. На следующий год должен быть прогресс — заработать больше очков и уже пройти стартовую серию. Козлов — умный человек, тренер нового формата, и он все это проанализирует. Надо пообщаться с лидерами и узнать, почему они хорошо играют в регулярном чемпионате, но не в плей-офф. Сейчас есть спортивные психологи, которые могут помочь», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» уступил в серии «Адмиралу» со счетом 2-4.