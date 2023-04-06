Щитов: «Судьи всегда очень долго производят вбрасывания, слишком щепетильно к этому относятся»

Хоккейный эксперт Никита Щитов высказался о работе линейных судей на вбрасываниях во время матчей в плей-офф КХЛ.

«Судьи всегда очень долго производят вбрасывания. Игроки встали, приготовились, а арбитр увидел, что клюшка не в том месте стоит и начинает переставлять игроков. Слишком щепетильно к этому относятся. Надо быстрее, оперативнее действовать лайнсменам на вбрасываниях. Очень, очень долго все длится. Помню, когда я был игроком, всем такое тоже не нравилось, говорили: «Давай, быстрее вбрасывай». Надеюсь, это изменится со временем», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Он отметил, что такая щепетильность судей может быть связана с тем, что у них есть свой регламент по вбрасываниям.