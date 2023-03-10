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Сегодня, 16:25

Щитов: «Уровень мастерства в КХЛ упал, но зато интереснее смотреть, больше интриги»

Алина Савинова
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Хоккейный эксперт Никита Щитов высказался об уровне игры в плей-офф КХЛ.

«Безусловно, уровень мастерства в КХЛ упал — сто процентов. Несколько лет назад здесь играли Ковальчук и Дацюк, а это звезды мировой величины. Также приезжали хоккеисты с большим опытом. Уровень других игроков тоже повышался, когда они смотрели за звездами и соперничали с ними. Уехали легионеры, и команды подравнялись. У «Салавата Юлаева» предыдущие годы были обалденные иностранцы, которые бы решили исход серии с «Адмиралом». Поэтому сейчас на первый план выходит физическая подготовка. Но команды, где мастерства чуть больше, могут решить любой момент. Уровень мастерства упал, но зато интереснее смотреть, больше интриги. Невозможно предугадать исход матчей в плей-офф. Новые звезды со временем появятся, у нас богатая на таланты страна», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Ранее чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский заявил, что уровень мастерства в КХЛ значительно упал. По его словам, это позволило сделать плей-офф более непредсказуемым.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-uroven-masterstva-v-khl-upal-sto-protsentov-no-zato-interesnee-smotret/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
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