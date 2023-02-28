Щитов считает, что в финале Кубка Гагарина ЦСКА встретится с «Ак Барсом»

Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал, кого считает фаворитом Кубка Гагарина-2023.

«Я считаю, что на Западе только два фаворита — СКА и ЦСКА. Думаю, «Локомотив» не выиграет Кубок Гагарина. Ярославской команды не хватает более острой игры в атаке. На Западе нас снова ждет финал СКА — ЦСКА? Да. Думаю, будет без сюрпризов. Кого можно назвать его главным фаворитом? Я считаю, что ЦСКА. За счет коллектива, который закален в кубковых боях и в играх за сборную. Это опытная команда с хорошим тренерским штабом. У СКА более молодой состав, и не у всех игроков есть такой опыт. В Питере классные мастера, которые показывают агрессивный хоккей, габаритные, атакующие защитники, но вратарская бригада уступает сопернику. Поэтому ЦСКА победит и выйдет в финал Кубка Гагарина, где, думаю, встретится с «Ак Барсом». Но кто выиграет в этой серии сложно сказать. Надо будет смотреть, как команды пройдут плей-офф и будут ли травмы», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.