Щитов: «Зайцев должен раскрыться в СКА»

Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов оценил переход защитника Никиты Зайцева в СКА.

«До отъезда в НХЛ он был хорошим атакующим защитником. Думаю, что в нашей лиге Никита должен показать атакующий хоккей. Хотя в СКА недавно играл Гальченюк, у него там не пошло. Но Зайцев должен раскрыться. Защитники с возрастом становятся опытнее и грамотнее. В СКА может получиться интересная пара Никишин — Зайцев. Вырисовывается хороший сплав опыта и молодости. Для лиги такой игрок — это усиление», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

32-летний Зайцев подписал контракт со СКА на 4 года.