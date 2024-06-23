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Сегодня, 21:27

Щитов: «Зайцев должен раскрыться в СКА»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов оценил переход защитника Никиты Зайцева в СКА.

«До отъезда в НХЛ он был хорошим атакующим защитником. Думаю, что в нашей лиге Никита должен показать атакующий хоккей. Хотя в СКА недавно играл Гальченюк, у него там не пошло. Но Зайцев должен раскрыться. Защитники с возрастом становятся опытнее и грамотнее. В СКА может получиться интересная пара Никишин — Зайцев. Вырисовывается хороший сплав опыта и молодости. Для лиги такой игрок — это усиление», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

32-летний Зайцев подписал контракт со СКА на 4 года.

Источник: РБ Спорт
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