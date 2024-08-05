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Сегодня, 15:43

Щитов считает, что Зотов поможет вывести «Сочи» на новый уровень

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов поделился мнением о перспективах выступления клуба в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2024/25.

«Большие надежды связываю с назначением Зубова главным тренером команды. Понятно, что не было громких трансферов, но, мне кажется, он может научить игроков чему-то новому.

Бюджета там нет, но своим опытом он способен повлиять на хоккеистов, чтобы они начали прогрессировать. Он поможет вывести «Сочи» на новый уровень, чтобы команда попала в плей-офф», — сказал Щитов Legalbet.

Последний раз «Сочи» выходил в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2018/2019.

Источник: Legalbet
Никита Щитов
ХК Сочи
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