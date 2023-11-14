Щитов связывает серию поражений «Сочи» с уходом Рендулича в СКА

Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов назвал основную причину 8-матчевой серии поражений команды.

«В этом году у «Сочи» здорово получился старт, все хорошо работало. Я связываю эту серию поражений с тем, что ушел Рендулич в СКА. В атаке развалился важный механизм, и «Сочи» стало тяжелее забить, чем сопернику. Поэтому теперь шансы на то, чтобы попасть в плей-офф, не такие высокие. Остальные команды серьезно включились в борьбу за восьмерку. Но, возможно, «Сочи» сможет преодолеть черную полосу, если лидеры возьмут на себя игру. Конечно, если Питер больше никого из хоккеистов не заберет перед дедлайном. Конкурировать за плей-офф можно, зависит от того, хватит ли у «Сочи» сил и мастерства, будет ли справляться с нагрузкой вратарь Михаил Бердин», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

На данный момент «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 26 очков в 30 играх. 14 ноября сочинцы дома сыграют второй матч против «Витязя». В первой встрече 13-го числа команда из Сочи уступила подмосковному клубу со счетом 2:3.