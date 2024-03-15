Щитов: «СКА одержит победу в серии с «Автомобилистом», даже несмотря на то что есть травмированные»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает СКА фаворитом серии второго раунда плей-офф с «Автомобилистом».

«Даже несмотря на то что у СКА есть травмированные игроки, которых сложно заменить, петербуржцы одержат победу. Но «Автомобилист», на мой взгляд, может зацепить пару игр. Тем не менее в этой серии я отдам победу СКА со счетом 4-2», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

В первом раунде Кубка Гагарина СКА выиграл серию с «Торпедо» с общим счетом 4-1. «Автомобилист» с таким же счетом обыграл «Ак Барс».

Первый матч между питерской командой и клубом из Екатеринбурга в плей-офф пройдет 17 марта в Санкт-Петербурге.