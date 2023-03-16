Щитов: «Очень хочется, чтобы у команды Игоря Ларионова получилось пройти СКА»

Экс-защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что «Торпедо» одержит победу над СКА в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Это будет одна из самых крутых серий. Думаю, что «Торпедо» по силам пройти СКА. Глядя на то, как проходил первый раунд плей-офф, могу сказать, что уровень команд очень сильно подровнялся. Фавориты, на которых я ставил, ничем особым не выделялись. У СКА хорошие линии обороны и нападения, но вот вратари выглядят слабее. Полагаю, что на петербуржцев оказывается давление. Вот у Нижнего Новгорода классная команда, которая показывает хороший хоккей. И на нее как раз никакого давления нет. Они раскрепощены и воодушевлены. Очень хочется, чтобы у команды Игоря Ларионова получилось пройти СКА. Я верю в победу «Торпедо». Я за них болею», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Первый матч серии СКА — «Торпедо» пройдет сегодня, 16 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.