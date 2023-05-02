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Сегодня, 15:33

Щитов: «Этим интервью Шарипзянов подпортил себе репутацию среди партнеров и вообще среди игроков в КХЛ»

Алина Савинова
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Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал, что думает о конфликте защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова и агента Шуми Бабаева.

«Я считаю, что хоккеист, а тем более капитан команды, не имеет права так высказываться. Он такой же игрок, как и те ребята, которые сейчас борются за свои контракты. Шарипзянов — не руководитель команды и не генеральный менеджер. А если ребята могут заработать больше, то за них нужно только порадоваться, потому что век хоккеиста короток. Если своей игрой они заслужили эти деньги, то нельзя злорадствовать. Когда Шарипзянов станет генеральным менеджером, тогда сможет так говорить. Он здорово играет и блокирует шайбы, а этим интервью подпортил себе репутацию среди партнеров и вообще среди игроков в КХЛ. Нужно еще понять, действительно ли Шарипзянов так сказал», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Ранее Шарипзянов резко высказался в адрес Бабаева и своих одноклубников Владимира Ткачева, Сергея Толчинского и Арсения Грицюка, которые ведут новые переговоры с «Авангардом». В ответ агент назвал защитника «крысой».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-e-tim-interv-yu-sharipzyanov-podportil-sebe-reputatsiyu-sredi-partnerov-i-igrokov-v-khl/
Дамир Шарипзянов
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Шуми Бабаев
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