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Сегодня, 10:28

Щитов выступил в поддержку появления клуба из ОАЭ в КХЛ

Даниил Аршавский
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился мнением о возможном включении в лигу клуба из ОАЭ.

«Если такой клуб из Дубая появится в КХЛ, то это будет очень здорово. Представьте, слетать в Дубай из Сочи прямо, а там, скорее всего, будут спаренные игры. Поиграть в хоккей, окунуться в море — шикарно же. Знаю, что в ОАЭ развивается хоккей, там наши ребята играют», — цитирует Щитова Vprognoze.ru.

12 декабря Федерация зимних видов спорта ОАЭ подписала Меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея России (ФХР).

Источник: Vprognoze.ru
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
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