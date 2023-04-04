Щитов заявил, что «Авангарду» нужна была победа в матче «Ак Барсом»

Известный в прошлом защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился впечатлениями от победы «Авангарда» во втором матче серии с «Ак Барсом» (3:2).

«Я уже говорил, что «Авангарду» не хотелось ехать домой, проигрывая со счетом 0-2. Омичам больше нужна была победа, но «Ак Барс» почти повторил сценарий первого матча. В этой серии обе команды хороши, но Омску нужнее было выиграть. Тем интереснее будет эта серия», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Третий матч серии финала Востока пройдет в среду, 5 апреля. Хозяином площадки будет «Авангард».