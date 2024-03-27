Щитов заявил, что Ковальчук внушает оптимизм «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов оценил роль нападающего Ильи Ковальчука в московском клубе.

«Своими появлениями на льду Ковальчук приносит пользу «Спартаку». Видно, как он здорово держит шайбу. Соперники не могут ее отнять у Ильи. Своим присутствием Ковальчук внушает команде оптимизм. Это такой прирожденный лидер, который необходим команде. Ковальчук здорово играет в большинстве. Да, он не так много времени проводит на льду, но действия у него в основном полезные», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

В текущем плей-офф КХЛ Ковальчук провел четыре матча, в которых не набрал ни одного очка при показателе полезности «-2».

На данный момент счет в серии второго раунда Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом» 2-2. Следующую игру команды проведут 28 марта в Магнитогорске.