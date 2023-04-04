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Сегодня, 19:58

Щитов заявил, что СКА будет искать счастья в атаке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от второго матча финала Запада СКА — ЦСКА.

«На Западе встречаются отличные команды. СКА, конечно же, будет искать счастья в атаке. Проигрывать дома в серии со счетом 0-2 — их это точно не устраивает. Команда по своему мастерству способна побеждать. Питерцы будут предельно мотивированы, все все прекрасно понимают. ЦСКА — тоже мощная команда с большим опытом, которая сыграет на контратаках для того, чтобы уехать из Питера со счетом 2-0. Думаю, нас ждет очень интересная игра», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-ska-budet-iskat-schast-ya-v-atake-proigry-vat-v-serii-0-2-ih-e-to-tochno-ne-ustraivaet/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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