Щитов заявил, что в Монголии и Индии будет интересен хоккей

Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал идеи проведения матчей в нехоккейных странах.

«Это популяризация хоккея. А что в Монголии и Индии не люди живут? Возможно, им будет интересно. У меня друзья на Бали живут, там тоже есть любительские команды. Мой друг, Евгений Нурисламов, который играл в КХЛ и брал медали с «Локомотивом», будет одним из тренеров сборной Индонезии. Перед этой командой тоже стоят задачи. Неправильно надсмехаться над людьми из других стран. Пускай занимаются хоккеем и перенимают методики. Это здорово. Спорт, и хоккей в частности, объединяет людей и должен распространяться по всему миру. Ничего плохого в этом не вижу. НХЛ тоже делает вынесенные матчи в других странах», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Сообщалось, что КХЛ может провести выставочную игру в Монголии, а сборная России сыграть с Индией.

Весной 2022 года Международная федерации хоккея (IIHF) отстранила сборную России по хоккею от участия в турнирах под своей эгидой. В марте 2023-го отстранение было продлено на сезон-2023/24.