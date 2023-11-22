Щучинов: «Матч до ошибки, в овертайме «Трактору» просто не повезло»

Защитник «Трактора» Артем Щучинов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Плотная игра, никто не хотел уступать. Матч до ошибки, в овертайме нам просто не повезло. По сравнению с матчем в Омске, думаю, поменялся только счет. Тогда забили, сейчас не получилось — вот и все. Видимо, они нас хорошо изучили за это время.

Сейчас надо будет выслушать тренерский штаб, правильно восстановиться, неважно, сколько матчей. Фокус на каждую игру, выходим, чтобы побеждать. Ждем наших болельщиков также на выезде. Который раз на арене полные трибуны. Спасибо им большое, без них ничего бы не было», — цитирует Metaratings.ru Щучинова.

«Авангард» одержал десятую победу подряд. С 47 очками команда занимает второе место в Восточной конференции КХЛ после 33 матчей. «Трактор» (40) идет пятым после 33 игр.