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Сегодня, 18:31

Щучинов: «Фукале — такая батарейка, он очень много эмоций давал в плей-офф»

Алина Савинова
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Защитник «Трактора» Артем Щучинов рассказал об атмосфере в команде в плей-офф КХЛ сезона-2023/24.

«В плей-офф мы очень сильно сплотились, поддерживали друг друга в сложные моменты. Все время были вместе, даже жили вместе — в гостинице, только на часик-два домой ездили. Хотя в плей-офф так и должно быть — все в команде друг за друга. Заряжал ли команду Зак Фукале? Он такая батарейка, энерджайзер, очень много эмоций давал. Такой человек очень важен в команде. Только его видишь, сразу улыбка на лице появляется», — приводит «РБ Спорт» слова Щучинова.

«Трактор» стал бронзовым призером Кубка Гагарина. 18-летний Щучинов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 провел 54 матча, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами. В плей-офф на его счету 7 игр.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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