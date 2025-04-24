Седов: «Новость о положительной пробе для меня — шок»

Защитник ЦСКА Никита Седов прокомментировал свой положительный допинг-тест на мельдоний.

«От себя хочу заявить, что я всегда ответственно подходил и подхожу к любимому делу: к питанию, к восстановлению, к тренировочному процессу и естественно к соблюдению антидопинговых правил в целом. Новость о положительной пробе для меня — шок», — написал хоккеист в социальной сети

Защитник заявил, что никогда даже не думал принимать мельдоний, так как знает, что он запрещен.

Я буду отстаивать свою позицию. На данный момент прилагаю все усилия, чтобы установить, как это могло попасть в организм. Благодарю всех за поддержку. Надеюсь в скором времени снова смогу вернуться к любимому делу», — добавил Седов.

О положительном допинг-тесте хоккеиста сообщил «СЭ» 14 апреля. В марте такая же ситуация произошла с форвардом армейцев Владиславом Каменевым.

В этом сезоне на счету 23-летнего Седова 17 (1+16) очков в 57 матчах за ЦСКА с учетом плей-офф.