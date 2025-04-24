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Допинг

Сегодня, 13:15

Седов: «Новость о положительной пробе для меня — шок»

Сергей Ярошенко
Никита Седов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник ЦСКА Никита Седов прокомментировал свой положительный допинг-тест на мельдоний.

«От себя хочу заявить, что я всегда ответственно подходил и подхожу к любимому делу: к питанию, к восстановлению, к тренировочному процессу и естественно к соблюдению антидопинговых правил в целом. Новость о положительной пробе для меня — шок», — написал хоккеист в социальной сети

Защитник заявил, что никогда даже не думал принимать мельдоний, так как знает, что он запрещен.

Анатолий Голышев.Еще один топ-хоккеист КХЛ попался на допинге. Но теперь это не мельдоний

Я буду отстаивать свою позицию. На данный момент прилагаю все усилия, чтобы установить, как это могло попасть в организм. Благодарю всех за поддержку. Надеюсь в скором времени снова смогу вернуться к любимому делу», — добавил Седов.

О положительном допинг-тесте хоккеиста сообщил «СЭ» 14 апреля. В марте такая же ситуация произошла с форвардом армейцев Владиславом Каменевым.

В этом сезоне на счету 23-летнего Седова 17 (1+16) очков в 57 матчах за ЦСКА с учетом плей-офф.

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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