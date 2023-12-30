Селезнев был уверен в победе «Нефтехимика» над «Адмиралом»

Нападающий «Нефтехимика» Григорий Селезнев прокомментировал выездную победу команды над «Адмиралом» (5:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Мне кажется, матч был похож на вчерашний. Мы владели инициативой, создавали много хороших моментов для взятия ворот соперника, но, как и вчера пропустили первыми. Каждый игрок нашей команды был уверен, что мы победим. Эта уверенность в свои силы нам сегодня очень помогла. Парни здорово реализовали свои моменты, особенно в большинстве. Да и вратарю Филу Долганову спасибо, на последнем рубеже выручал нас здорово. Поэтому и мы выиграли», — приводит слова Селезнева сайт «Нефтехимика».

Также форвард рассказал о своем голе в ворота команды из Владивостока.

«Мы, вообще-то, эти вещи отрабатываем на тренировках, когда крайний нападающий в своей зоне подбирает шайбу и едет к воротам противника. Сегодня подобрал шайбу и решил сам поехать к владениям «Адмирала». Получилось забить. В этом есть большая заслуга партнеров», — отметил Селезнев.

Ранее главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев отметил Селезнева в матче с «Адмиралом».

21-летний форвард провел 8 игр в текущем сезоне КХЛ и забросил 2 шайбы.