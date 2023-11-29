Селезнев — о поражении от «Металлурга»: «Не думаю, что счет 3:0 расслабил «Нефтехимик»

Форвард «Нефтехимика» Григорий Селезнев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:4Б).

«Очень интересная игра, сложная, сильный соперник. Раньше смотрел на всех этих людей по интернету и телевизору, а сегодня сыграл против них. Было очень приятно. Мы играли хорошо, повели 3:0. Потом два раза удалились и пропустили. Мы играли хорошо, но надо просто быть дисциплинированнее. Думаю, я дебютировал нормально. Есть куда стремиться. Спасибо партнерам по команде: они поддерживали, подсказывали, помогали. Очень приятная атмосфера на льду и в раздевалке. Не думаю, что счет 3:0 расслабил команду. Хотели забить еще — получили глупые удаления. Не получилось выстоять. А так играли хорошо, выполняли тренерское задание», — приводит слова Селезнева официальный сайт КХЛ.

Для «Металлурга» это 11-я победа подряд. Команда с 54 очками в 37 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Нефтехимик» с 35 баллами после 36 игр располагается на 10-й строчке Востока.