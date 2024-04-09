Дер-Аргучинцев — о поражении от «Локомотива»: «Все ребята отдались этой серии»

Нападающий челябинского «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (0-4) в серии полуфинала Кубка Гагарина.

— Есть грусть и небольшая усталость после этих игр. Мы бились до конца. Все ребята отдались этой серии. Мы старались на все сто процентов, но так получилось. «Локомотив» — очень хороший соперник. Они достаточно хорошо играют в атаке, классно действуют в обороне. Крутая хорошая команда. Тяжело сказать, что у нас не получилось. Мы не забивали столько голов, как в других сериях, но все старались, и соперник был хорош в обороне, — отметил Дер-Аргучинцев.