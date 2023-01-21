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Сегодня, 03:37

Семенов признался, что у него нет особого настроя на игры с «Авангардом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В этой встрече он сделал две голевые передачи.

«Хорошая игра, всех с победой. Здорово играли весь матч, получилось забить второй гол, и накал страстей уже упал после него. Здорово, что дотерпели, сыграли на ноль. В этом сезоне часто спрашивают, особый ли у меня настрой на Омск (улыбается). Но такого нет, на все игры настраиваюсь одинаково, главное — победа в каждом матче. Действия Радулова перед первым голом? Мы поиграли в одной тройке, есть взаимопонимание — интуитивно открыться друг под друга, здесь все интуитивно произошло. Думаю, что это самый интересный регулярный чемпионат, особенно, у нас на Востоке — и за восьмерку команды борются, и шесть команд претендуют на первое место. Накал такой, что уже каждая игра как в плей-офф. Нужно уже потихоньку готовиться, оттачивать компоненты, любой соперник может попасться нам. Незасчитанный гол? Курьезно получилось. Но хорошо, что шайба туда зашла, значит, должна была зайти еще раз», — цитирует пресс-служба лиги Семенова.

«Ак Барс» набрал 66 очков и догнал «Авангард», идущий четвертым в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/20/508616.html#game881839
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