Серебряков: «Надеюсь, сборная России доедет до Владивостока. Будет невероятный ажиотаж»

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков поделился впечатлениями от выступления за сборную «России 25».

— Играть за сборную всегда большая честь, гордость, — приводит слова Серебрякова «Известия». — Тем более вы видели, что и мы, и Белоруссия играли с максимальной отдачей, отдавались борьбе. Чему доказательство — потеря нами из-за травм двух наших капитанов — Марата Хуснутдинова и Захара Бардакова.

— Приятно было полетать по разным городам за сборную?

— Конечно, порадовали местных болельщиков в Челябинске, Красноярске, Туле, которые не каждый день могут увидеть сборную вживую. В Астану и Минск тоже было интересно слетать. Тем более у меня с этими перемещениями ничего сложного не было. Самый долгий перелет в этом турне составлял четыре часа — ерунда по сравнению с тем, сколько мы налетали с «Адмиралом». Мне уже привычно.

— Сборная до Владивостока когда-нибудь доедет?

— Дай бог, чтобы доехала. Будет невероятный ажиотаж. Во Владивостоке очень любят хоккей, очень поддерживают нас. Будет прекрасная атмосфера, полный стадион.