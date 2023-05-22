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Сегодня, 03:05

Серебряков: «Надеюсь, сборная России доедет до Владивостока. Будет невероятный ажиотаж»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков поделился впечатлениями от выступления за сборную «России 25».

— Играть за сборную всегда большая честь, гордость, — приводит слова Серебрякова «Известия». — Тем более вы видели, что и мы, и Белоруссия играли с максимальной отдачей, отдавались борьбе. Чему доказательство — потеря нами из-за травм двух наших капитанов — Марата Хуснутдинова и Захара Бардакова.

— Приятно было полетать по разным городам за сборную?

— Конечно, порадовали местных болельщиков в Челябинске, Красноярске, Туле, которые не каждый день могут увидеть сборную вживую. В Астану и Минск тоже было интересно слетать. Тем более у меня с этими перемещениями ничего сложного не было. Самый долгий перелет в этом турне составлял четыре часа — ерунда по сравнению с тем, сколько мы налетали с «Адмиралом». Мне уже привычно.

— Сборная до Владивостока когда-нибудь доедет?

— Дай бог, чтобы доехала. Будет невероятный ажиотаж. Во Владивостоке очень любят хоккей, очень поддерживают нас. Будет прекрасная атмосфера, полный стадион.

Вбрасывание в&nbsp;матче сборных России и&nbsp;Белоруссии. Турне «России 25» Ротенберга закончилось. Такие матчи сборной точно лучше, чем ничего

Источник: https://iz.ru/1516078/aleksei-fomin/nadeius-sbornaia-doedet-do-vladivostoka
Никита Серебряков
Сборная России по хоккею
ХК Адмирал
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