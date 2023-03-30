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Сегодня, 12:58

Серебряков, Никишин, Буше и Конюшков признаны лучшими игроками второго раунда плей-офф КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов второго раунда плей-офф в четырех номинациях.

Во втором раунде Кубка Гагарина сыгран 21 матч. В играх принимали участие 180 игроков: 11 вратарей, 55 защитников и 114 нападающих. Средняя результативность матчей 4,33 шайбы за игру.

Лучшим вратарем признан Никита Серебряков («Адмирал»), одержавший две победы в шести матчах. По воротам Серебрякова было нанесено 235 бросков (39,2 в среднем за игру), из которых он отразил 95,32 процента. Коэффициент надежности составил 1,76.

Лучшим защитником признан Александр Никишин (СКА), набравший 2 (1+1) в четырех матчах. Никишин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6».

Лучшим нападающим стал Рид Буше («Авангард»), набравший 7 (5+2) очков в четырех матчах. Буше не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6».

Лучшим новичком признан защитник Богдан Конюшков («Торпедо»), набравший 3 (0+3) очка в четырех матчах. На его счету один силовой прием, два заблокированных броска и четыре отбора шайбы.

Никита Серебряков
Рид Буше
КХЛ
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