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Сегодня, 11:39

Серебряков поставил себе пятерку за дебютный сезон в СКА

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Голкипер СКА Никита Серебряков положительно оценил свой дебютный сезон в санкт-петербургском клубе.

«Оценю на пятерку. Признаться, сам переход в команду получился эмоционально непростым. Много всего в жизни изменилось, не только связанного с хоккеем. Но я сделал шаг вперед, поэтому и поставлю себе наивысший балл. В целом сезон провел отлично и быстро влился, пусть, как и любому новичку, потребовалось время. Я доволен собой», — сказал Серебряков RT.

СКА завершил сезон КХЛ во втором раунде Кубка Гагарина. Команда Романа Ротенберга уступила в серии до четырех побед «Автомобилисту» (1-4).

Источник: RT
Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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