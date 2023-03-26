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Сегодня, 18:35

Вратарь «Адмирала» Серебряков: «Жаль, что проиграли «Ак Барсу» при своих болельщиках»

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Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:3) в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вылет из Кубка Гагарина.

Команда из Владивостока уступила казанцам в серии со счетом 2-4.

«Жаль, что проиграли при своих болельщиках — хотели еще подарить праздник во Владивостоке. Серия была интересной, а ключевой момент — это когда мы не смогли забрать одну из первых двух игр. 0-2 проигрывать — очень неприятно. Потом было тяжелее отыгрываться, тем более, с такой мастеровитой командой, как «Ак Барс».
По итогам сезона можно сказать, что мы были настоящей командой, действовали как один кулак, проделали огромную работу. Благодарен каждому игроку, кто работал и помогал мне. Горжусь командой. Рад, что мы сотворили историю для Владивостока», — приводит слова Серебрякова Metaratings.ru.

«Ак Барс» прошел «Адмирал» и сыграет с «Авангардом» в финале Восточной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/news/golkiper-admirala-serebryakov-mozhno-skazat-proizvel-silovoi-priem-protiv-radulova-238427/
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