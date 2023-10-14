Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:11

Серебряков рассказал, за счет чего СКА обыграл минское «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал, за счет чего команда обыграла минское «Динамо» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В этой игре голкипер отразил 44 броска соперника.

«46 бросков — это сверхнорма или привычно? Да нет, я уже привык к такому количеству бросков. Самое главное, что выиграли, взяли два очка. Когда ты всегда в игре, чувствуешь это, легче сохранять концентрацию. Про меня говорят, что если поймаю кураж, то забить мне невозможно? Спасибо, кто так говорит. Но говорю: главное, что выигран матч. А сколько бросков соперник нанес, не так важно», — приводит слова Серебрякова «РБ Спорт».

Следующий матч СКА проведет 16 октября против «Адмирала». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Никита Серебряков
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
1
0
Читайте также
Биография Тайсона Фьюри: Цыганский Король победил Кличко, проиграл россиянину и заработал миллионы
Форвард Мартинес может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»
СМИ сообщили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
СМИ сообщили о найденных в ходе рейда в секторе Газа телах израильтян
Юрист предупредил о наказании за сбор краснокнижных грибов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Куньлунь» — «Нефтехимик»: прямая трансляция матча КХЛ

«Спартак» обыграл «Торпедо» и продлил свою победную серию до пяти матчей