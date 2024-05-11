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Сегодня, 10:33

Серебряков считает, что СКА вылетел из Кубка Гагарина не из-за судейства

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Вратарь СКА Никита Серебряков прокомментировал судейство в Кубке Гагарина в сезоне-2023/24.

«Честно, уже по десять раз меняют трактовки моментов. Поэтому я сам немного запутался. Нет толку мусолить данный эпизод. Все равно он не стал ключевым. Нельзя сказать, что СКА вылетел из-за того вердикта арбитра. Всем все объяснили. Не вижу смысла в этом ковыряться. Повторюсь, не прошли дальше мы точно не из-за судейства. Дальше тренерский штаб сделает выводы. В следующем сезоне все будет намного лучше», — отметил он.

Источник: RT
Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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