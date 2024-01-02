Серебряков, Скленичка, Ливо и Бучельников признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков 16-й недели сезона-2023/24, сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим вратарем признан Никита Серебряков из СКА. В его активе три победы в трех матчах недели.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Давид Скленичка из «Барыс». Он набрал 3 (2+1) очка в двух матчах недели.

Лучшим форвардом впервые в карьере стал Джош Ливо из «Салавата Юлаева». Он набрал 8 (4+4) очков в трех матчах недели.

Среди новичков лучшим в третий раз в карьере стал Дмитрий Бучельников из «Адмирала», набравший 3 (2+1) очка в трех матчах недели.