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Сегодня, 21:21

Серебряков: «Уверен, от матчей на «СКА Арене» люди будут кайфовать»

Алина Савинова
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Вратарь СКА Никита Серебряков поделился впечатлениями от игры на «СКА Арене» в дни ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

«Здесь он, конечно, еще пока «душноватый», не совсем хороший, проскальзывает. Можно сказать, не сыгранный. Ну и плюс у меня новая форма — может, из-за этого. Конечно, ощущается масштаб и самой арены, и 20 тысяч слышно совсем по-другому. Уверен, когда здесь будут матчи, все будут кайфовать от этого», — приводит «Спорт День за Днем» слова Серебрякова.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023 проходил с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге. Победу одержал Дивизион Харламова, который в финале обыграл Дивизион Тарасова (8:7 Б). Третье место заняла сборная Боброва.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/serebryakov-ot-matchey-na-ska-arene-lyudi-budut-kayfovat
Никита Серебряков
Хоккей
ХК СКА
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