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26 ноября, 23:49

Серебряков: «Все равно рад тому, что оказался в СКА. Несмотря ни на что!»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков в интервью «СЭ» рассказал, как узнал об обмене из СКА.

— Как узнали об обмене из СКА?

— На чайной церемонии. Мы были с женой и ребенком. Позвонил Роман Борисович Ротенберг. Мы поблагодарили друг друга за работу, и он сказал об обмене в Омск.

— Чему вас научила эта история?

— Любой жизненный путь дает определенный опыт. Я все равно рад тому, что оказался в СКА. Несмотря ни на что! В армейском клубе я вышел на новый уровень. Понял, что такое топ-организация, какие требования, как нужно себя вести. Это шаг вперед для меня. Я благодарен СКА за то, что клуб за меня боролся. Это была интересная история.

— Всех интересует главный вопрос: когда случился надлом? Когда в СКА перестали верить в Серебрякова?

— Это лучше спросить не у меня.

— Почувствовали, что в какой-то момент отношение к вам изменилось?

— Сложный вопрос. Я всегда работал, не обращал внимание ни на что. Продолжал каждый день трудиться и ждал момента, когда снова буду играть.

— Перекрестный плей-офф может свести «Авангард» и СКА во втором раунде. Эта будет принципиальная встреча?

— Не то что принципиальная. В плей-офф уже не смотришь на соперника. Надо лишь выиграть у каждой команды по четыре раза, чтобы дойти до кубка. У нас отличный коллектив. Все ребята хотят выигрывать, хотят бороться.

— Когда будет готов шлем в цветах «Авангарда»?

— Думаю, через месяц-полтора. Не то что это принципиально. Белый шлем не совсем люблю. Хочется, конечно, сделать рисунок, но это требует времени.

21 ноября «Авангард» обменял 29-летнего голкипера из СКА. Взамен клуб из Санкт-Петербурга получил вратаря Станислава Бережного.

Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА

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