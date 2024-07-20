Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:03

Сергачев — о благотворительном матче: «Есть в планах продолжать, уже выбираем город»

Telegram Дзен

Защитник «Юты» Михаил Сергачев прокомментировал предстоящий благотворительный матч между звездами КХЛ и НХЛ.

— Планируете ли дальше продолжать проводить такие матчи?

— Конечно хотелось бы, ажиотаж большой, видно, что люди хотят видеть звезд НХЛ и КХЛ вместе. Тем более, это благотворительный матч. Есть в планах продолжать, уже выбираем город. Будем обсуждать после этого матча с Александром и Артемием.

— Была ли мысль пригласить Кучерова, Василевского на матч?

— Да, я пытался, это было важно, но у них были другие планы, к сожалению. Делал все, что мог. Деньги, конечно, не предлагал — клюшки предлагал.

— Что можете рассказать о выборе формы на благотворительный матч?

— На эмблемах звезды, потому что много звезд на матче. По цвету мы долго выбирали, так как не хотели пересекаться с формой на Матчи звезд КХЛ или НХЛ. Мы хотели сделать какие-то интересные плюшки, было много идей, но время было ограничено.

Игра, средства от которой пойдут на реабилитацию и поддержку людей с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы, состоится на льду «ЦСКА-Арены» 20 июля.

Анна Бирюкова

Михаил Сергачев
КХЛ
НХЛ
1
0
Читайте также
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
Хуснуллин допустил пересмотр условий семейной ипотеки
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
На Украине заявили о повреждении железной дороги в Харьковской области
Экс-замминистра обороны Иванов просил выпустить его из СИЗО
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Овечкин прокомментировал приглашение на матч звезд НХЛ и КХЛ