Сергачев — о благотворительном матче: «Есть в планах продолжать, уже выбираем город»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев прокомментировал предстоящий благотворительный матч между звездами КХЛ и НХЛ.

— Планируете ли дальше продолжать проводить такие матчи?

— Конечно хотелось бы, ажиотаж большой, видно, что люди хотят видеть звезд НХЛ и КХЛ вместе. Тем более, это благотворительный матч. Есть в планах продолжать, уже выбираем город. Будем обсуждать после этого матча с Александром и Артемием.

— Была ли мысль пригласить Кучерова, Василевского на матч?

— Да, я пытался, это было важно, но у них были другие планы, к сожалению. Делал все, что мог. Деньги, конечно, не предлагал — клюшки предлагал.

— Что можете рассказать о выборе формы на благотворительный матч?

— На эмблемах звезды, потому что много звезд на матче. По цвету мы долго выбирали, так как не хотели пересекаться с формой на Матчи звезд КХЛ или НХЛ. Мы хотели сделать какие-то интересные плюшки, было много идей, но время было ограничено.

Игра, средства от которой пойдут на реабилитацию и поддержку людей с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы, состоится на льду «ЦСКА-Арены» 20 июля.

Анна Бирюкова