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Сегодня, 08:46

Андронов: «С какой строчки выходить в плей-офф — без разницы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов оценил, в каком состоянии команда подходит к скорому старту плей-офф КХЛ.

— В январе у вас была неприятная серия поражений. Можно сказать, что разгоняетесь перед плей-офф?

— Сезон этот очень необычный для всех. Почти нет пауз, очень плотный календарь. Но все в одинаковых условиях, так что это не оправдание. В любом случае спадов тяжело избежать. И у нас он был. Хорошо, что мы нашли выход из него. Сейчас надо набирать ход, находить свою игру, в которую мы должны играть в плей-офф. Необходимо еще во многих моментах прибавлять, если мы хотим успешно выступить весной, — приводят слова Андронова «Известия».

— Вам принципиально выиграть гонку за второе место на Западе у ЦСКА и нижегородского «Торпедо»?

— Как таковой самоцели занять второе место у нас нет. Просто необходимо выходить на каждую игру и побеждать. А с какой строчки выходить в плей-офф — без разницы. Главное, играть хорошо.

— И нет разницы, кто будет потенциальным соперником в плей-офф — московское «Динамо», «Витязь», «Северсталь» или минское «Динамо»?

— Подбирать соперников в плей-офф — это неблагодарное и бесполезное дело. В этом нет никакого смысла.

— Все-таки одно дело закончить регулярку четвертыми и начинать плей-офф с напряженной серии с равным соперником в лице московского «Динамо». Другое — оказаться в тройке и попасть на «Витязь», «Северсталь» или Минск, где «Локомотив» в любом случае фаворит.

— Мы не забиваем себе этим голову. Для нас главное — просто выиграть следующий матч.

Источник: https://iz.ru/1471172/aleksei-fomin/podbirat-sopernikov-v-plei-neblagodarnoe-i-bespoleznoe-delo
Сергей Андронов
ХК Локомотив (Ярославль)
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