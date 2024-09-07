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Сегодня, 04:47

Черкас: «Кузнецов еще будет удивлять своей великолепной игрой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал первый гол Евгения Кузнецова за клуб из Санкт-Петербурга.

«Думаю, потенциал у Евгения огромный. Он еще будет удивлять своей великолепной игрой. Он забил гол в сложной ситуации. Шайба отскочила от борта, острый угол, и он попал. Евгений отдавал великолепные передачи. Спокойно входил в зону. Снабжал своих нападающих хорошими передачами. Его тройка будет добавлять.

Давит ли на него капитанство? Думаю, что нет. Вряд ли на Евгения что-то может давить. Он прошел хоккейную школу в КХЛ, НХЛ и за сборную России. Я его знаю, он ответственный человек. Женя очень профессионально относится к своей работе. Думаю, он будет прибавлять», — цитирует «Спорт День за Днем» Черкаса.

Источник: «Спорт День за Днем»
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Сергей Черкас

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