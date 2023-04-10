Черкас: «В «Авангарде» есть игроки, которые не соответствуют задачам клуба»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас, игравший вместе с Михаилом Кравецом в ленинградской команде, завоевавшей в 1987 году бронзу чемпионата СССР, объяснил, почему «Авангард» уступил в финале Восточной конференции КХЛ «Ак Барсу».

«Мне кажется, игрокам «Авангарда» не хватило «физики». По последней игре было видно: «Ак Барс» добавил в овертайме, «Авангарду» добавить нечем. Вследствие чего возникали ошибки. Что касается работы Кравеца, то он проявил себя неплохо. Помните, где находился «Авангард» на старте сезона. В итоге они финишировали на третьем месте в Конференции, прошли два раунда плей-офф. Тренеру не хватило опыта работы с командой такого уровня. И везения. Все же фарт в спорте — дело большое. «Авангард» вел и в Казани 2:0, и в Омске 2:0, но в обоих случаях упускал победу, проигрывал овертайм. Кравец принял команду, которая была набрана другими. Тот же вратарь Демченко играл с ошибками в чемпионате. А в плей-офф он прибавил. Еще там ряд игроков, которых, думаю, Кравец поменял бы, потому что они не соответствуют задачам клуба. Если Кравеца оставят на посту главного тренера «Авангарда», думаю, он извлечет уроки и сделает там команду», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Судьба трех матчей серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» решалась в овертайме, где каждый раз победу одерживал казанский клуб. В финальной серии Кубка Гагарина подопечные Зинэтулы Билялетдинова сразятся с победителем пары СКА — ЦСКА. Пока в армейском противостоянии счет в серии ничейный — 2-2.