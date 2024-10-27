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Сегодня, 09:24

Черкас: «Как только СКА забил два гола за полминуты, «Спартак» закончился»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал победу армейцев над «Спартаком» (5:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Как только СКА забил два гола за полминуты, сделав счет 2:2, «Спартак» закончился. Играла одна команда, хозяева только эпизодами вспыхивали. Видно было, что армейцы играли с запасом и в любой момент могли добавить», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

После 20 матчей СКА с 29 очками занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (25 очков) идет третьим после 19 игр.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Сергей Черкас

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