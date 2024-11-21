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Сегодня, 20:43

Черкас о трансфере Серебрякова в «Авангард»: «Думаю, он сам был за переход, чтобы перезагрузиться»

Алина Савинова
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас поделился мнением о том, правильно ли петербургский клуб поступил, обменяв голкипера Никиту Серебрякова в «Авангард».

«Я считаю, что СКА сделал хороший обмен, освободив, грубо говоря, деньги. Тренерский штаб имеет двух молодых вратарей, думаю, они и будут играть. В ситуации, когда Серебряков не играет, агент и он сам не хотят потерять квалификацию, просидеть целый сезон. Думаю, он сам был за переход в другой клуб, чтобы перезагрузиться», — приводит «Спорт День за Днем» слова Черкаса.

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Ранее информацию о переходе 29-летнего вратаря в омский клуб подвердил его агент Сергей Исаков. Благодаря обмену СКА сможет освободить в платежке около 31 миллиона рублей — зарплата Серебрякова за оставшуюся часть сезона.

Серебряков был признан лучшим вратарем КХЛ сезона-2022/23. В этом сезоне он провел за СКА пять матчей, последний — 5 октября.

Источник: Спорт День за Днем
Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
Сергей Черкас

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