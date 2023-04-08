Сергей Черкас: «Перестановки, которые сделали тренеры СКА, полностью оправдались»

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас прокомментировал победу над ЦСКА (3:1, 2-2) в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина.

«ЦСКА играл просто здорово, сломать их оборону было крайне сложно, — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса. — Но Фальковский бросил в конце второго периода здорово, попал в «девятку» — и тут Рейдеборн ничего сделать не смог. Хороший «трафик» игроки СКА сделали в этом эпизоде перед воротами. Пока ЦСКА приходил в себя, Волков забросил вторую шайбу. Для москвичей это был «холодный душ». Они вообще не собирались пропускать в этом матче, как и в предыдущем, и ставили СКА в очень сложное положение. Но защитник ошибся, не выбросил шайбу из зоны. Им это дорого обошлось. Вообще, в этой серии часто случается, что когда шайба не выбрасывается из зоны, сразу следует расплата. Так было, когда гости забили третий гол после ошибки Нестерова. Но уже после второй шайбы СКА завладел преимуществом, а соперники стали спешить и допускать промахи».

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«Мне показалось, Гусев «присел» потому, что игра была контактная, жесткая, много единоборств, игроки принимали на себя шайбу. Никита в первом московском матче явно выпал из ритма. Возможно, ему дали перевести дух. С другой стороны, есть правило, согласно которому победный состав не меняют. Все на усмотрение тренеров СКА. Во всяком случае, те перестановки, которые они сделали после третьей игры, полностью оправдались: команда была мобильная, жесткая, старалась, играла», — подчеркнул Черкас.

Пятый матч серии состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры в 19:30 мск.