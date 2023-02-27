Сергей Черкас — о том, что отличает игры плей-офф: «Жесткость и даже жестокость в единоборствах»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас поделился мыслями о противостоянии питерского клуба с минским «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

«Соперник серьезный, если начистоту говорить. Неоднократно видели эти противостояния и в Петербурге, и в Минске, и всегда была тяжелая борьба. Даже несмотря на то, что СКА — на первом месте, «Динамо» — на восьмом, это плей-офф, и тут цена победы, цена проигрыша высока. Все хоккеисты мобилизуются, играют в полную отдачу, и это будет совсем другой хоккей с точки зрения накала и драматургии. Я думаю, что СКА выиграет, верю в это, но это будет непростой путь. В составе «Динамо» много легионеров из Северной Америки, они знают, как играть такие матчи», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

Также он ответил на вопрос, что выходит на первый план в играх плей-офф.

«Во-первых, — характер. Во-вторых, — борьба. В-третьих — жесткость и даже жестокость в единоборствах. Если в регулярном чемпионате многие матчи проходят в «лайтовом» режиме — не так много стыков, много красивой игры, комбинаций, — то в плей-офф все это уходит на второй план. На первый выходит заряженность, самоотверженность, воля к победе, самоотдача», — добавил бывший голкипер СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга вышел в плей-офф КХЛ с первого места на «Западе», минское «Динамо» — с восьмого. Команды встретятся в четвертьфинале Западной конференции в третий раз подряд.