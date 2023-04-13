Черкас: «Надлом в действиях СКА произошел, когда Григоренко забил с нулевого угла»

Бывший голкипер СКА, бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года Сергей Черкас рассказал, какой момент финальной серии СКА — ЦСКА оказал решающее влияние на исход матча (4-2).

«Серия между СКА и ЦСКА получилась хорошая. Красивый хоккей, много голов, единоборств, вратари неплохо играли. Самое интересное, что пятая игра, состоявшаяся в Питере, ничего плохого для петербуржцев не предвещала. Вели 2:0, вчистую переигрывали соперника. Надлом произошел, когда Григоренко забил какой-то немыслимый гол с нуля градусов при счете 2:1. А окончательно стало ясно, что СКА не сможет выиграть, это когда Яшкин не реализовал выход один на один с голкипером ЦСКА. Тот же Григоренко потом использовал свой момент. Может, неудачно сыграл Николаев в воротах СКА в этот вечер. Но винить его нельзя. Провел он серию хорошо, где-то устал, нагрузка на него выпала приличная. ЦСКА здорово выглядел в серии, они не победили бы СКА, если бы плохо сыграли», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

В финале Кубка Гагарина встретятся ЦСКА и «Ак Барс». Первый матч заключительной серии стартует 17 апреля.