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23 марта, 19:44

Сергей Черкас верит, что СКА вернется в Екатеринбург

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Сергей Черкас заявил, что серия между СКА и «Автомобилистом» (5:2) еще вернется в Екатеринбург.

— У СКА «хромает» дисциплина. Ну нельзя удаляться подряд: сначала — две минуты, потом — четыре. Команда играет шесть минут без игрока, это огромная нагрузка на остальных. А так СКА показал, что готов бороться. Сегодня наконец пришли голы. Интрига в серии есть, и я верю, что армейцы еще вернутся в Екатеринбург, — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

СКА сократил отставание в серии с «Автомобилистом» — 1-3. Пятый матч в Санкт-Петербурге запланирован на 25 марта. Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-veryu-chto-ska-eshhe-vernetsya-v-ekaterinburg/
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