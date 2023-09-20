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Сегодня, 21:25

Сергей Федоров назвал разницу между тренером и хоккеистом

Сергей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, в чем заключаются отличия между тренером и хоккеистом.

«Когда ты игрок, это эмоции. Игру провел — готовишься к следующей. Профессия тренера — это 35 разных направлений каждый день. Но для меня было важно, чтобы мои подопечные не ударились в стену дилетантства, непонимания. Я пришел в команду со своим менталитетом, с опытными игроками, с хорошим балансом по возрасту. Моей задачей было быстро влиться в коллектив.
Я практически семь лет выходил с ребятами и работал с ними по вбрасываниям. Все центральные нападающие, которые были у нас в команде, кроме двоих, раньше были крайними нападающими. И один раз тренеры предложили мне помочь им на точке. И эта тема стала важной для предыдущего тренерского штаба.
Ребята знали меня с совершенно другой стороны — я был милым и доброжелательным. Когда ты главный тренер, ты должен требовать», — сказал Федоров в интервью бывшему главному тренеру сборной России по футболу Леониду Слуцкому в программе «Коммент.Тренер».

Сергей Федоров выступал за минское «Динамо», ЦСКА, «Детройт», «Анахайм», «Коламбус», «Вашингтон» и магнитогорский «Металлург». Он трижды выигрывал Кубок Стэнли, а также три раза становился чемпионом мира: два раза в составе сборной России и один раз — со сборной СССР.

Сергей Федоров в&nbsp;гостях у&nbsp;Леонида Слуцкого. «Орать хочется в каждой игре, но это неэффективно». Интервью главного тренера ЦСКА Федорова

Источник: «Коммент.Тренер»
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