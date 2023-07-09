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Сегодня, 14:05

Главный тренер ЦСКА Федоров — о возвращении Федотова: «Убежден, все юридические нормы соблюдены»

Ана Горшкова
Корреспондент
Сергей Федоров (слева) и вратарь Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал возвращение в команду вратаря Ивана Федотова.

«Ваня сыграл большую роль в победе в плей-офф 2022 года. Это вратарь высокого уровня, который очень трепетно относится к своему ремеслу. Уверены, что Иван приложит все усилия и поможет клубу. Считаю, что это правильное решение — вернуться в ЦСКА. От лица всего тренерского штаба хочу выразить слова поддержки Ивану. Он большой профессионал и его энергия на последнем рубеже всегда будет важна для нашей команды. Убежден, все юридические нормы при заключении контракта были соблюдены. Ждем Ивана в расположении команды, готовимся к очередному сезону!» — приводит слова Федорова пресс-служба клуба.

По информации «СЭ», трансферная карта Ивана Федотова не была задействована при регистрации контракта в КХЛ.

8 июля 26-летний голкипер заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25. Оклад россиянина составит — 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.

Иван Федотов. КХЛ разрешила контракт Федотова с ЦСКА. Это грозит большим скандалом и разрывом всех отношений с НХЛ

Иван Федотов
Сергей Федоров
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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