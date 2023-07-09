Главный тренер ЦСКА Федоров — о возвращении Федотова: «Убежден, все юридические нормы соблюдены»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал возвращение в команду вратаря Ивана Федотова.

«Ваня сыграл большую роль в победе в плей-офф 2022 года. Это вратарь высокого уровня, который очень трепетно относится к своему ремеслу. Уверены, что Иван приложит все усилия и поможет клубу. Считаю, что это правильное решение — вернуться в ЦСКА. От лица всего тренерского штаба хочу выразить слова поддержки Ивану. Он большой профессионал и его энергия на последнем рубеже всегда будет важна для нашей команды. Убежден, все юридические нормы при заключении контракта были соблюдены. Ждем Ивана в расположении команды, готовимся к очередному сезону!» — приводит слова Федорова пресс-служба клуба.

По информации «СЭ», трансферная карта Ивана Федотова не была задействована при регистрации контракта в КХЛ.

8 июля 26-летний голкипер заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25. Оклад россиянина составит — 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.