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Сегодня, 00:20

Федоров: «Все почему-то считают, что меня уволили из ЦСКА. А я ушел сам, причем вовремя»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Один из величайших игроков в истории мирового хоккея, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА Сергей Федоров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как уходил из клуба.

— В декабре 2023-го, когда закрылось трансферное окно, я предупредил руководство, что продлевать контракт не буду. Потому что уже не могу — и не хочу никого подводить.

— Значит, никто вас не выгонял? Не вызывал в «Роснефть»? Не говорил: «Сергей Викторович, вы уволены»?

— Совершенно верно. Все почему-то считают, что меня уволили из ЦСКА. А я ушел сам, причем вовремя.

— Для вашей команды сезон завершился в первом раунде. Но вы продолжали ходить на работу?

— Да. До 30 апреля. Пока не закончился контракт.

— Что ж не рассказали всем, что увольнения не было?

— Уже никто не хотел ничего слышать. Пошла волна. Что говорить? Зачем опровергать? И вообще мыслями был еще в плей-офф, пытаясь понять, почему так рано вылетели.

— Если бы сами не объявили об уходе, работали бы в ЦСКА до сих пор?

— Нет, конечно.

— Почему?

— Результат-то неудовлетворительный.

— Вы о чем? Два предыдущих сезона — два трофея. Ну, случилась осечка. Так что, сразу расставаться?

— Вчерашние успехи — они вчерашние. Это ЦСКА! Очень сильный состав, серьезные финансовые вложения. В первом раунде вылетать нельзя. Однозначно — тренер виноват.

Сергей Федоров. Сергей Федоров: «Макдэвид будет зарабатывать 14-15 миллионов. Я поскромнее. Получал бы 10-11»
ХК ЦСКА (Москва)
Сергей Федоров
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