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Сегодня, 00:50

Сергей Федоров рассказал, сколько зарабатывал в «Металлурге»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Один из величайших игроков в истории мирового хоккея, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своей зарплате в магнитогорском «Металлурге», за который выступал с 2009 по 2012 год.

— В «Магнитке» зарабатывали больше, чем в «Вашингтоне»?

— Разумеется. Формально зарплата оставалась такой же, как в мой последний энхаэловский сезон, — четыре миллиона долларов в год. Но в США налоги 50 процентов, а в России — 13. Плюс бонус за подписание, хорошие премии.

— В «Вашингтоне» остаться не предлагали?

— Клуб странно себя повел. Контракт закончился. В июне 2009-го в Лас-Вегасе награждали лауреатов сезона. Меня пригласили на церемонию — вручал Саше Овечкину «Харт Трофи». Там были и менеджеры «Вашингтона», включая генерального, Джорджа Макфи. Я звонил ему, просил о встрече, хотел прояснить собственное будущее. В ответ тишина. Даже говорить со мной не пожелали.

— Обиделись?

— Удивления было больше, чем обиды. Да, тогда в «Вашингтон» взяли сразу 11 игроков с односторонними контрактами. Но и я провел неплохой сезон. В Нью-Йорке в серии с «Рейнджерс» забросил победную шайбу в седьмом матче, вывел команду во второй раунд. А главное, мог еще многое дать молодым хоккеистам — тому же Овечкину, Семину, Бэкстрему...

Сергей Федоров. Сергей Федоров: «Макдэвид будет зарабатывать 14-15 миллионов. Я поскромнее. Получал бы 10-11»
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КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Федоров
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