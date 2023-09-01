Сергей Федоров: «Всем давно надо проснуться. Идет СВО, мир поменялся»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о ситуации с вратарем Иваном Федотовым. 26-летний голкипер красно-синих принял участие в первом матче нового сезона КХЛ с «Ак Барсом» (2:5), несмотря на дисквалификацию со стороны ИИХФ.

Тренер заявил, что всем пора проснуться, чтобы понять, что мир изменился.

«Читая определенные вещи на протяжении последнего месяца, могу с уверенностью сказать, по-моему, всем давно надо проснуться. Идет специальная военная операция, мир поменялся», — приводит ТАСС слова Федорова.

Главный тренер армейцев заявил, что правильные высказывания есть, но их один процент. По его словам, сейчас не стоит говорить о каких-то договоренностях и содружестве.

«Этого не будет, и не я это сказал — это говорят более высокие и ответственные люди. В футболе тоже отстранили от еврокубков. Поэтому тут надо всем проснуться и понять, в каких реалиях мы живем, и кто в нашей стране рулит — мы или какие-то законы с той стороны», — подчеркнул Федоров.

По ходу матча стало известно, что ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче КХЛ.