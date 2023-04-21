Федоров – о третьем периоде: «Концентрация насела на головы, но мы выходили с боевым настроем»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался после победы своей команды над «Ак Барсом» в третьем матче финала Кубка Гагарина (3:2).

«Парней с победой, спасибо им за характер, за выполнение игровой тактики. Сложный матч был, хороший. Рад за наш коллектив, что среагировали правильно несмотря на ненужный второй гол. Шайба была забита скажем так в ранней стадии этого периода. Не думаю, что кто-то по этому поводу занервничал. Но концентрация насела на наши головы ребят. Мы не знали как закончится матч, но приняли этот вызов.

Хотел бы отметить коллективные действия как троек, так и пар защитников, всех кто сдерживал натиск соперника. Мы выходили с боевым настроением на третий период, в штатном режиме. Установка была простой, но конкретной. Парни понимали, что на кону и не думали ни о чем кроме исполнения своих обязанностей. Как с шайбой, так и без», – сказал Федоров.

Во втором периоде ЦСКА забросил три шайбы с пяти бросков в створ.