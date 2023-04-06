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Сегодня, 22:36

Федоров: «Приятно играть в такой атмосфере. Соперник очень хороший. Готовимся к следующей игре»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался после победы своей команды над СКА в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина (4:0).

— Не самое хорошее начало в первом периоде. Тем не менее хорошо сыграли во втором и третьем, — начал Федоров. — Нашли возможности, ключи. Спасибо болельщикам за поддержку. Приятно играть в такой атмосфере. Соперник очень хороший. Готовимся к следующей игре.

— Второй гол раскрепостил команду?

— У нас выпало две смены в первом периоде. Начало было не очень радужное. Надо отдать должное ребятам. Мы забили те моменты, которые создали сами. Это не случайно. Ребята — молодцы. Самоуверенности в наших ребятах нет. Но вы правы, мы начинаем не лучшим образом. Есть мысли, почему, но не хотелось бы говорить это на прессу. Над этим элементом мы работаем не только в плей-офф, но и в регулярном чемпионате. Наверное, придется стегать лошадей с первого периода и очень сильно. Только так это можно прокомментировать. Ребята понимают, это есть. Но этого мало. Нужно играть первый период чуть-чуть по-другому.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Четвертая игра также пройдет в Москве и состоится 8 апреля, начало — 17.00 мск.

Сергей Федоров
Хоккей
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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