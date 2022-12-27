Гимаев-младший: «Переход Мичкова в «Сочи» — великолепное решение клуба»

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший поделился мнением о переходе нападающего СКА Матвея Мичкова в «Сочи» на правах аренды.

«Переход Мичкова в «Сочи» — великолепное решение клуба. Это здорово для Матвея. Сейчас он сможет показывать свои сильные качества в нашей лучшей лиге. Тем более в «Сочи» он получит достаточно игрового времени. Вот сейчас все будет в руках Матвея, чтобы себя проявить на очень серьезном уровне, потому что в СКА он этого сделать не мог. Ему не давали игрового времени, а в тех матчах, где он был заявлен, он играл мало. Я считаю, что Матвей уже перерос МХЛ и ВХЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Гимаева.

Мичков перешел в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2022/23. В своем втором матче в составе сочинского клуба, который прошел 25 декабря, он забросил дебютную шайбу в ворота «Ак Барса» (3:4 Б).

«Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции (18 очков).