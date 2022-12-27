Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:59

Гимаев-младший: «Переход Мичкова в «Сочи» — великолепное решение клуба»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев-младший поделился мнением о переходе нападающего СКА Матвея Мичкова в «Сочи» на правах аренды.

«Переход Мичкова в «Сочи» — великолепное решение клуба. Это здорово для Матвея. Сейчас он сможет показывать свои сильные качества в нашей лучшей лиге. Тем более в «Сочи» он получит достаточно игрового времени. Вот сейчас все будет в руках Матвея, чтобы себя проявить на очень серьезном уровне, потому что в СКА он этого сделать не мог. Ему не давали игрового времени, а в тех матчах, где он был заявлен, он играл мало. Я считаю, что Матвей уже перерос МХЛ и ВХЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Гимаева.

Мичков перешел в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2022/23. В своем втором матче в составе сочинского клуба, который прошел 25 декабря, он забросил дебютную шайбу в ворота «Ак Барса» (3:4 Б).

«Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции (18 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-perehod-michkova-v-sochi-velikolepnoe-reshenie/
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Сочи
Матвей Мичков
1
0
Читайте также
Джорджина подарила Роналду на Рождество новый Rolls Royce
Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной
Лавров заявил, что в Вашингтоне угрожают физическим устранением президента России
Иностранные наемники убили семью в Херсонской области
СМИ назвали фиаско разговор Блинкена с главой МИД КНР
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Торнадо» ответили на слова шведки Хассон о том, что после побед ее заставляли пить водку

Гендиректор «Трактора» рассказал о состоянии вернувшегося из Америки Сошникова