Сергей Гимаев: «Текущая неудачная серия «Автомобилиста» — лишь стечение обстоятельств. Команда выберется из нее»

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев объяснил неудачное выступление «Автомобилиста» в последних матчах.

«Причина текущей неудачной серии «Автомобилиста» одна — это серьезные нагрузки в перерыве. Пауза в чемпионате была одна, и я думаю, что команду нагрузили с расчетом на то, что ей предстоит провести достаточно много игр на втором этапе регулярного чемпионата. Кроме того, «Автомобилист» уже сейчас начал готовиться к плей-офф, чтобы быть хорошо функционально готовым. Мы уже не раз слышали, как «Автомобилист» критикуют за неудачную игру в матчах на вылет.

Поэтому я уверен, что текущая неудачная серия «Автомобилиста» — лишь стечение обстоятельств. Команда выберется из нее и продолжит набирать очки и укреплять свои позиции на первых строчках Восточной конференции", — цитирует Гимаева «РБ Спорт».

«Автомобилист» потерпел пять поражений подряд в этом месяце. 28 декабря команда всухую проиграла «Авангарду» (0:5).

Однако команда из Екатеринбурга продолжает лидировать в турнирной таблице Востока, набрав 61 очка в 44 матчах.